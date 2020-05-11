Фан-сектор

Читатель Football.ua Глеб Скрипченко в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о легендарном Максе Морлоке, которому 11 мая исполнилось бы 95 лет.

Он родился в Веймарской республике, вырос в Третьем Рейхе, стал легендой родного Нюрнберга и национальной сборной в Федеративной Республике Германия. Им восторгался Герд Мюллер, и даже называл ему своим кумиром. Он – один из творцов первой в истории немецкого футбола победы на Мундиале. Его именем фанаты Нюрнберга символически именуют клубный стадион, хотя на самом деле он называется совсем иначе. Его имя – Максимилиан Вильгельм Морлок, а сокращенно просто Макс. И 11 мая ему исполнилось бы 95 лет.

Будущий символ местного клуба родился в 1925 году в Нюрнберге. Отец с детства привил Максу любовь к футболу и в 13 лет отдал его в академию нюрнбергского Айнтрахта (да, была и такая команда). Но там он долго не задержался – на молодежном чемпионате региона Бавария в 1940-ом году он так впечатлил тренеров уже самого Нюрнберга (того, который безо всяких там Айнтрахтов), что за него, 15-летнего паренька, даже выложили денежную сумму, что по тогдашним временам являлось беспрецедентным случаем. Сумма, правда, не уточняется, но сам факт такого происшествия говорит сам за себя – парень был необычайно талантлив.

Уже через год, в 16 лет, Морлок попал в основной состав Нюрнберга. Сам он говорил об этом так: "В 16 я переехал из молодежной команды во взрослую. Я очень нервничал и просыпался по ночам. Я никак не мог поверить в это!"

В 17 лет на него обратил внимание тренер национальной сборной Германии Зепп Гербергер, но сыграть за главную команду страны он тогда так и не успел – Вторая мировая война все перевернула. 22 ноября 1942 года немцы обыграли словаков со счетом 5:2 — это была последняя игра сборной на долгие годы. Затем страну ждали тяжелые времена, а сам Макс успел побывать даже на фронте. После войны он помогал своей семье восстанавливать разрушенный дом.

В 1948-ом году Нюрнберг стал чемпионом страны. Этот титул был седьмым в истории клуба и первым для Максля (такое прозвище, а вернее ласкательное имя, он получил в команде). Тот чемпионский сезон стал лучшим в карьере Морлока – он, правый форвард команды, сыграл в 34-х матчах и забил 30 мячей.

Его приглашали клубы из Италии и Испании, но он оставался верным своему родному Нюрнбергу на протяжении всей карьеры. И нет ничего удивительного, что после возвращения Зеппа Гербергера на пост главного тренера "бундесмашины", Макс получил вызов в главную команду страны вновь, и в этот раз уже смог в ней дебютировать, выйдя на поле в матче против Швейцарии.

Венцом выступлений за сборную для него стал легендарный для всей Германии 1954-й год. На том мировом первенстве, проходившем в соседней Швейцарии, немцы впервые в своей истории стали чемпионами. В первом же матче он забил в ворота турок, устанавив окончательный счет матча – 4:1. Затем была игра с венграми, проигранная 3:8 (да, на том Мундиале было очень много веселых результатов), там Макс результативными ударами уже не отметился – все отложил на следующий матч с уже знакомыми турками, которых западные немцы на этот раз обыграли 7:2, и три гола были на счету Морлока. Ну а Пушкаша и компанию впереди еще ждал реванш – обыграв в 1/4 финала турнира 2:0 Югославию (Морлок не забивал) и в полуфинале Австрию 6:1 (на счету Морлока второй мяч в игре), немцы вышли в финал, где снова встретились со старыми знакомыми из Венгрии.

К 8-ой минуте венгры вели со счетом 2:0, но на 10-й Макс опередил неудачно сыгравшего на выходе голкипера соперников Дьюлу Грошича и сократил разницу в счете. На 18-ой минуте счет и вовсе стал равным благодаря голу Хельмута Рана. Большую часть игры результат так и оставался ничейным, но на 84-ой минуте Ран прекрасным ударом с левой оформил дубль и сделал счет 3:2 в пользу "бундесмашины". В конце венгры забили, казалось бы, чистый мяч, но британский арбитр Уильям Линг, по понятным только ему причинам, его не засчитал.

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Через 12 лет "справедливость" была восстановлена, и немцы почувствовали, что такое несправедливое судейство в финале чемпионата мира – речь о голе в их ворота на Уэмбли в финале чемпионата мира 1966 года. Символично, что это произошло в матче с англичанами, – Линг, наверное, был доволен решением Тофика Бахрамова.

Ну а 4 июля 1954 года немцы впервые в истории стали чемпионами мира, а 29-летний Макс Морлок – одним из героев всего турнира, и , конечно же, финала. Эта победа сыграла очень большое значение в судьбе немецкого народа после войны. В тот день вся страна торжествовала. Рискну предположить, что "подпольно" ликовала и восточная часть Германии…

После того успеха Морлок продолжил свою великолепную карьеру. За Бундестим он периодически выходил на поле вплоть до 1958-ого года. Всего в период с 1950-го по 1958 годы он провел в футболке национальной команды 26 матчей, в которых отметился в воротах соперников 21 раз. Не так много игр, зато результативность – что надо! За Нюрнберг же Максль и вовсе играл до 39 лет.

В сезоне 1960/1961 der Club в восьмой раз в истории стал чемпионом, а 36-летний Морлок первый и последний раз в жизни был признан футболистом года в ФРГ. В том сезоне он, настоящий ветеран клуба, провел 30 матчей и забил 13 голов. Он успел даже застать первый сезон в истории Бундеслиги после переформатирования в оную Оберлиги Юг (в историю которой он вошел как лучший бомбардир – 286 мячей).

В сезоне 1963/1964, который для Макса стал последним в карьере, а для Бундеслиги – первым в истории турнира, он отыграл 21 матч, в котором забил 8 раз. Всего же за 22 года выступлений за родную команду он провёл 572 игр и смог расписаться в воротах других команд 401 раз. Не зря им восторгался сам Герд Мюллер, ой как не зря!

В тренерском деле великий Максль себя не нашел, а вернее сказать – даже не пытался. Умер он уже в единой Германии, в возрасте 69 лет 10 сентября 1994 года. Он является культовой личностью для всего города игрушек, пряников "лебкухен" и колбасы "братвурст".

Болельщики регулярно проводят акции с требованием переименовать домашнюю арену клуба в его честь, призывая тем самым руководства клуба поставить память и историю выше спонсорских денег. Сейчас же арена клуба называется просто Нюрнберг. После разрыва соглашения с компанией Grundig в 2016 году, клуб ищет нового спонсора для стадиона, и поэтому называть его именем Морлока не спешит.

Пока что в честь великого бомбардира в Нюрнберге названа площадь, а дом № 1 по этому адресу — официальный почтовый адрес того самого стадиона. 23 августа 2008 года в городе был открыт памятник легенде. Макс Морлок жив в сердцах всех, кому небезразличны Нюрнберг и сборная Германии.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua

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