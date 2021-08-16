Германия

Наставник Баварии дал комментарий в преддверии матча за Суперкубок Германии.

Накануне противостояния против дортмундской Боруссии в битве за Суперкубок Германии-2021, главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн провел традиционную предматчевую пресс-конференцию, которую решил начать со слов соболезнования относительно смерти легендарного немецкого форварда Герда Мюллера.

"Хочу выразить свои соболезнования семье и друзьям Герда Мюллера. Вчера был печальный день для всего мирового футбола. Герд останется в нашей памяти навсегда. Он провел множество прекрасных игр и забил бесчисленное множество голов. Я желаю его семье крепкой силы духа".

В дальнейшем, к немецкому специалисту было достаточно вопросов относительно многих его подопечных и исполнителей в составе соперников.

"Относительно дебюта Станишича, могу сказать, что у него была одна опасная для команды потеря мяча, но в остальном я полностью остался доволен его игрой. Он очень надежный футболист, много общается с партнерами по хожу игры. Ему удалось впечатлить меня во время предсезонных сборов, после чего он провел хорошую игру против Гладбаха. Очевидно, что у него есть шансы сыграть завтра.

В составе Боруссии Дортмунд есть Эрлинг Холанд — выдающийся нападающий, а то, что он делает для команды — просто невероятно. Задача Баварии состоит в том, чтобы не дать ему пространства для рывка. Если он разгоняется до своих 36 км/ч, его просто невозможно остановить. Да, у нас в воротах стоит лучший вратарь в мире, но без поддержки команды один он не справится с атаки соперников.

Что касается непосредственного сравнения Левандовски и Холанда, то могу сказать, что за несколько последних лет Леви доказал, что он — форвард топ-класса. Эрлинг не так давно в Бундеслиге, но его статистика поражает. Это два совершенно разных типа нападающих. У нас есть Левандовски, у него больше опыта, поэтому я счастлив, что такой игрок выступает за мою команду.

О каких-либо трансферах я говорить сейчас не хочу. Слишком много было вопросов за время межсезонья по этому поводу. В особенности — за последние две-три недели. Понимаю, что так будет продолжаться до начала сентября, но сейчас мне вам сказать нечего.

Сегодня к работе вместе с командой присоединился Люка Эрнандес. Ему удалось немного почувствовать мяч, но физические кондиции ему явно еще предстоит поднабрать. Ненавижу делать какие-либо прогнозы. Если он вернется как можно скорее — я буду самым счастливым человеком, но все мы понимаем, что ему нужно время. Он нужен команде, но надо подождать.

Альфонсо Дэвис себя хорошо показал в матче против Боруссии М на выходных, с оглядкой на тот факт, что ему удалось провести всего несколько тренировок. В обороне он выглядел местами не так уверенно, как в атаке, но я считаю, что игровая практика вернет ему оптимальные кондиции.

Относительно Дайота Упамекано могу сказать, что его стиль игры в Баварии не будет сильно отличаться от времен РБ Лейпциг. Он успел провести не так много тренировок с партнерами, поэтому за игру против Гладбаха мне нечего с него спрашивать. Это молодой футболист, которому нужно давать играть. Чем больше, тем лучше.

Корентен Толиссо может присоединиться к нам в завтрашней игре. Он работал с молодежной командой на выходных, я следил за ним, и его тренировка прошла отлично. Пару раз он присутствовал на занятиях со "взрослой" командой и также впечатлил своей игрой. Если на сегодняшнем занятии ничего не случится, я думаю, что у него есть шансы попасть в состав завтра.

Было бы здорово, если бы в игре против Дортмунда мы бы сумели одержать первую победу под моим руководством, и это сразу бы позволило нам завоевать трофей. Нам предстоит тяжелая игра против команды, которая хорошо вошла в сезон. Очевидно, что Бавария должна сделать все ради победы", — подытожил свое выступление Нагельсманн.

Матч Боруссия Д — Бавария состоится 17 августа, начало в 21:30 по киевскому времени.