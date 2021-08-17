Футболисты вышли в особенных футболках на тренировку.
ФК Бавария
17 августа 2021, 21:57
В рамках Суперкубка Германии мюнхенская Бавария играет против Боруссии из Дортмунда.
Два дня назад скончался легендарный игрок сборной Германии, Баварии и всего мирового футбола Герд Мюллер.
Герд Мюллер — полет Бомбардировщика
Футболисты в память о легендарном форварде вышли на предматчевую тренировку в особенных футболках, на которых нанесена фамилия Герда.
Отметим, что поединок между Боруссией и Баварией начался в 21:30 по киевскому времени. На 25 минуту счет равный — 0:0.
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