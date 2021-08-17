Германия

Футболисты вышли в особенных футболках на тренировку.

В рамках Суперкубка Германии мюнхенская Бавария играет против Боруссии из Дортмунда.

Два дня назад скончался легендарный игрок сборной Германии, Баварии и всего мирового футбола Герд Мюллер.

Герд Мюллер — полет Бомбардировщика

Футболисты в память о легендарном форварде вышли на предматчевую тренировку в особенных футболках, на которых нанесена фамилия Герда.

Отметим, что поединок между Боруссией и Баварией начался в 21:30 по киевскому времени. На 25 минуту счет равный — 0:0.

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