Германия

Завершился поединок Бундеслиги.

В рамках второго тура немецкой Бундеслиги Лейпциг на своем поле не пощадил Штутгарт (4:0).

В первом тайме Лейпциг создал большое количество голевых моментов, но сумел реализовать лишь один. Собослаи принял мяч на правом фланге и сильно пробил в левый угол.

Во второй половине игры Штутгарт совсем посыпался. На 46 минуте Форсберг после передачи от Силвы сделал счет 2:0. Через шесть минут Собослаи со штрафного отправил мяч в правую девятку.

На 65 минуте после удара от Нкунку мяч попал в руку Антона и арбитр указал на точку. Андре Силва не промазал, таким образом забил дебютный мяч за Лейпциг.

Лейпциг - Штутгарт 4:0

Голы: Собослаи, 38, 52, Форсберг, 46, Силва, 65

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол, Форсберг, Нкунку (Поульсен, 85), Адамс, Айдара (Забитцер, 69), Собослаи (Лаймер, 69), Андре Силва (Хван Хи Чхан, 69).

Штутгарт: Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Массимо, Эндо, Клемент (Мийо, 73), Ферстер, Климович (Калайджич, 73), Аль-Гаддиуи (Дидави, 46).

Предупреждения: Кемпф, Ферстер, Мавропанос.