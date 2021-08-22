Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Уже в рамках второго тура нового сезона немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия потерпела свое первой поражение в чемпионате под руководством Марко Розе, которое последовало сразу после неудачи в Суперкубке Германии посреди недели. Фактически, звездная атака "шмелей" даже не сумела записать на свой счет хотя бы один забитый мяч, в то время как соперники сделали все за двоих.

Предлагаем вам обзор матча чемпионата Германии:

Фрайбург — Боруссия Д 2:1

Голы: Грифо, 6, Шаллай, 53 — Кайтель, 59 (авт.)

Фрайбург: Флеккен — Шмид, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Кайтель (Эггештайн, 86), Хефлер — Шаллай (Шаде, 71), Чжон Ву Ен (Хаберер, 71), Грифо (Кюблер, 84) — Хелер (Демирович, 71).

Боруссия Д: Кобель — Пасслак (Джан, 80), Витцель (Хуммельс, 79), Аканджи, Шульц (Геррейру, 38) — Беллингем, Дауд, Рейна (Брандт, 70) — Ройс — Холанд, Мален (Мукоко, 79).

Предупреждения: Мален, Дауд, Аканджи, Геррейру, Демирович.