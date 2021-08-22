Германия

Завершился очередной поединок второго тура немецкого чемпионата.

В поединке второго тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле одержала трудовую победу над приехавшим в гости Кельном со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт на 50-й минуте, когда Левандовски замкнул передачу от вышедшего на замену Мусиалы. Спустя восемь минут Мюллер прострелил в штрафную "козлов", где Гнабри оказался проворнее защитника гостей.

Через минуту после второго пропущенного мяча Кельн смог отыграть один гол усилиями Модеста, который точно пробил головой. Еще через две минуты Ут в полете замкнул прострел от Эхизибуе с правого фланга.

Победу команде Юлиана Нагельсманна принес точный и мощный удар в исполнении Гнабри, который оформил дубль.

Для Баварии это первая победа в нынешнем сезоне после ничьи с Боруссией М в первом туре Бундеслиги, а у Кельна это первое поражение после победы над Гертой на старте кампании.

Бавария — Кельн 3:2

Голы: Левандовски, 50, Гнабри, 59, 71 — Модест, 60, Ут, 62.

Бавария: Нойер — Дэвис (Ричардс, 88), Куасси (Станишич, 46), Упамекано, Зюле — Горецка (Толиссо, 66), Киммих — Гнабри (Чупо-Мотинг, 76), Мюллер, Сане (Мусиала, 46) — Левандовски.

Кельн: Хорн — Гектор, Чичос, Мере, Эхизибуе — Скири — Кайнц (Андерссон, 69), Любичич (Шауб, 76), Тильманн — Модест (Лемперле, 76), Ут.

Предупреждения: Зюле — Любичич.