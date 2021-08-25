Австрийский полузащитник Марсель Забитцер может сменить клуб в Бундеслиге.
Марсель Забитцер. Фото Getty Images
25 августа 2021, 07:15
Полузащитник Лейпцига Марсель Забитцер близок к переходу в мюнхенскую Баварию.
Как сообщает издание Goal.com, мюнхенский клуб уже согласовал условия контракта полузащитником сборной Австрии, однако официальных предложений Лейпцигу пока не поступало.
По информации источника, футболист сам изъявил желание перейти в стан мюнхенского клуба. Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич находится в тесном контакте с агентом футболиста.
Стоит отметить, что контракт Забитцера с его нынешним клубом истекает в конце этого сезона.
Ранее сообщалось, что Бавария нацелилась на Хофманна.