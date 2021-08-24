Полузащитник Боруссии М может перебраться в стан мюнхенцев.
Йонас Хофманн, getty images
24 августа 2021, 23:34
Бавария продолжает работу на трансферном рынке и обратила свое внимание на полузащитника Боруссии М Йонаса Хофманна.
Как сообщает Sky Sport Germany, "жеребцы" хотят выручить на своего футболиста порядка 20 миллионов евро.
Нынешний контракт 28-летнего Йонаса Хофманна рассчитан до 2023 года.
Напомним, что немецкий футболист также интересен двум представителям элитного дивизиона чемпионата Англии.