Бавария продолжает работу на трансферном рынке и обратила свое внимание на полузащитника Боруссии М Йонаса Хофманна.

Как сообщает Sky Sport Germany, "жеребцы" хотят выручить на своего футболиста порядка 20 миллионов евро.

Нынешний контракт 28-летнего Йонаса Хофманна рассчитан до 2023 года.

Напомним, что немецкий футболист также интересен двум представителям элитного дивизиона чемпионата Англии.