Германия

Завершились некоторые игры чемпионата.

В рамках третьего тура немецкой Бундеслиги завершились еще пять поединков.

Франкфуртский Айнтрахт на выезде не сумел обыграть Арминию (1:1).

Йенс Хауге, арендованный в летнее трансферное окно у Милана, в первом тайме сумел поразить ворота хозяев. Но за 5 минут до конца Виммер счет сравнял

Арминия — Айнтрахт Ф 1:1

Голы: Виммер, 86 — Хауге, 22

Байер также на выезде не оставил шансов Аугсбургу (1:4).

В первые 15 минут встречи произошли две курьезных ситуации. Сначала Ягу срезал мяч в свои ворота, а затеи Нидерлехнер также отметился автоголом — 0:2 в пользу гостей.

На 30 минуте тот же Нидерлехнер поразил и чужие ворота. Но под конец игры Шик и Вирц сняли все вопросы о победителе встречи.

Аугсбург — Байер 1:4

Голы: Нидерлехнер, 30 — Ягу (АГ), 3, Нидерлехнер (АГ), 14, Шик, 75, Вирц, 81

Кельн в домашних стенах обыграл Бохум со счетом 2:1.

В концовке матча голы на свой счет записали Шауб с передачи от Кайнца и Лемперле. Бохум отметился одним точным выстрелом от Цоллера.

Кельн - Бохум 2:1

Голы: Шауб, 82, Лемперле, 90+1 — Цоллер, 90+4

Майнц разобрался с Гройтер Фюртом (3:0).

На 15 минуте Лукоки поразил ворота Бурхерта, а на 18 — Салай. Штегер за несколько минут до конца игры сделал счет разгромным.

Майнц - Гройтер Фюрт 3:0

Голы: Лукоки, 15, Салай, 18, Штегер, 90+2

Штутгарт дома с минимальным преимуществом уступил Фрайбургу (2:3).

Все пять мячей были забиты в первом тайме. Чон на 3 и 9 минуте оформил дуль, а на 28 Гелер сделал счет 0:3. Однако Мавропанос и Аль-Гаддиуи два мяча отыграли.

Штутгарт — Фрайбург 2:3

Голы: Мавропанос, 45, Аль-Гаддиуи, 45+2 - Чон, 3, 9, Гелер, 28