Германия

Флориан Виртц может сменить клубную прописку.

Немецкий полузащитник Байера Флориан Виртц может вскоре сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах немецкого полузащитника заинтересована мюнхенская Бавария и клубы из АПЛ.

По данным источника, Байер не намерен продавать немца следующим летом. В контракте футболиста, рассчитанном до 2026 года, не прописана конкретная сумма отступных.

В нынешнем сезоне Виртц провел в составе своей команды три матча, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что форвард Байера Джоэл Похьянпало перебрался в чемпионат Турции.