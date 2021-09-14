Флориан Виртц может сменить клубную прописку.
Флориан Виртц. Фото Getty Images
14 сентября 2021, 10:20
Немецкий полузащитник Байера Флориан Виртц может вскоре сменить клубную прописку.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах немецкого полузащитника заинтересована мюнхенская Бавария и клубы из АПЛ.
По данным источника, Байер не намерен продавать немца следующим летом. В контракте футболиста, рассчитанном до 2026 года, не прописана конкретная сумма отступных.
В нынешнем сезоне Виртц провел в составе своей команды три матча, забив два гола и сделав три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что форвард Байера Джоэл Похьянпало перебрался в чемпионат Турции.