Германия

Полузащитник остается в клубе до 2026 года.

Мюнхенская Бавария продлила контракт с немецким полузащитником Леоном Горецкой. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации полузащитник подписал контракт с мюнхенцами еще на пять лет — до лета 2026. О финансовых условиях нового соглашения никакой информации нет.

Напомним, Горецка перешел в Баварию из Шальке в 2018 году. В составе мюнхенцев немец 118 матчей, в которых отметился 25 голами во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что полузащитник Байера Флориан Виртц заинтересовал мюнхенскую Баварию.