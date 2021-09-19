Германия

Гол в ворота Бохума стал для поляка знаковым.

Мюнхенская Бавария одержала разгромную победу над Бохумом в рамках матча пятого тура немецкой Бундеслиги.

Знаковым этот матч стал для форварда Баварии Роберта Левандовски, который отметился голом в ворота Римана.

Как сообщает портал Opta Franz, поляк стал первым игроком, который забил в 13 домашних матчах Бундеслиги подряд.

По этому показателю Левандовски вышел в единоличные лидеры, оставив позади Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, которые забивали в 12 домашних матчах подряд.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария — Бохум.