Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Леверкузенский Байер в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги на своем поле встречался с дортмундской Боруссией.

Матч получился очень результативным и закончился победой "шмелей" со счетом 4:3. Победу "шмелям" принесли забитые мячи в исполнении Брандта и Геррейро, а также оформленный дубль Холанда. В составе "аптекарей" отличились Вирц, Шик и Диаби.

Обзор матча:

Байер — Боруссия Д 3:4

Голы: Вирц, 9, Шик, 45+1, Диаби, 55 — Холанд, 37, 75, Брандт, 49, Геррейро, 71

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Демирбай (Бельараби, 79), Андрих, Виртц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулиньо (Адли, 63).

Боруссия Д: Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Геррейру, Витцель (Мален, 65), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс, Холанд.

Предупреждения: Менье, Виртц, Холанд, Фримпонг, Коссуну.