Германия

Нападающий перешагнул через очередную отметку результативности.

32-летний немецкий нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер продолжает оставаться в отличных кондициях, а его стартового гола в гостевом поединке в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги хватило для того, чтобы задать правильный ритм команде, которая затем одержала победу со счетом 3:1, несмотря на удаление Бенджамена Павара уже в самом начале второго тайма.

Гройтер Фюрт — Бавария 1:3 Видео голов и обзор матча

Поскольку еще до начала игры было известно, что забитый немецким форвардом гол станет для него уже 218-м в карьере, и позволит окончательно превзойти Карла-Хайнца Румменигге, располагавшегося на третьей строчке рейтинга бомбардиров в истории клуба, то удачный удар партнеры еще сильнее начали отмечать вместе с его автором.

Стоит отметить, что следующими на пути у Томаса будут его действующий партнер по Баварии Роберт Левандовски (305 голов), а также легендарный Герд Мюллер (523).

Прокладывать себе путь к новым достижениям Томас Мюллер сможет уже в следующем домашнем матче команды против франкфуртского Айнтрахта.