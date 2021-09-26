Завершился матч чемпионата Германии.
ФК Фрайбург, Getty Images
26 сентября 2021, 20:20
В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги Фрайбург дома не оставил шансов Аугсбургу (3:0).
Игра была сделана уже в первой половине встречи. Хозяева трижды расписались в воротах Гикевича. Забивали Кюблер, Грифо и Хелер.
Вторая половина матча также была достаточно интересной, ведь команды не стояли на месте. Фрайбург, несмотря на уже три забитых мяча, имел еще несколько хороших моментов.
Фрайбург - Аугсбург 3:0
Голы: Кюблер, 6, Хелер, 25, Грифо, 33
- Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Гульде (Шаллаи, 71), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хаберер, Хефлер (Кайтель, 61), Эггештайн, Грифо, Чжон Ву Ен (Петерсен, 71), Хелер (Демирович, 71).
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- Аугсбург: Гикевич, Фрамбергер (Груэсо, 46), Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Педерсен, Калиджури, Хан (Зекири, 46), Дорш (Майер, 72), Варгас, Нидерлехнер (Йенсен, 72).
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- Предупреждение: Гауэлеу.