Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги Фрайбург дома не оставил шансов Аугсбургу (3:0).

Игра была сделана уже в первой половине встречи. Хозяева трижды расписались в воротах Гикевича. Забивали Кюблер, Грифо и Хелер.

Вторая половина матча также была достаточно интересной, ведь команды не стояли на месте. Фрайбург, несмотря на уже три забитых мяча, имел еще несколько хороших моментов.

Фрайбург - Аугсбург 3:0

Голы: Кюблер, 6, Хелер, 25, Грифо, 33