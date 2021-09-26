В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги Фрайбург дома не оставил шансов Аугсбургу (3:0).

Игра была сделана уже в первой половине встречи. Хозяева трижды расписались в воротах Гикевича. Забивали Кюблер, Грифо и Хелер.

Вторая половина матча также была достаточно интересной, ведь команды не стояли на месте. Фрайбург, несмотря на уже три забитых мяча, имел еще несколько хороших моментов.

Фрайбург - Аугсбург 3:0

Голы: Кюблер, 6, Хелер, 25, Грифо, 33

  • Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Гульде (Шаллаи, 71), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хаберер, Хефлер (Кайтель, 61), Эггештайн, Грифо, Чжон Ву Ен (Петерсен, 71), Хелер (Демирович, 71).
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  • Аугсбург: Гикевич, Фрамбергер (Груэсо, 46), Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Педерсен, Калиджури, Хан (Зекири, 46), Дорш (Майер, 72), Варгас, Нидерлехнер (Йенсен, 72).
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  • Предупреждение: Гауэлеу.