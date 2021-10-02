Германия

футболист достиг невиданного ранее показателя.

Марко Ройс отметился голевой передачей на Юлиана Брандта в поединке седьмого тура Бундеслиги против Аугсбурга.

Благодаря этому немец стал первым футболистом в истории "шмелей", который отметился 100 голами и 100 результативными передачами, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Отметим, что Марко Ройс перебрался в дортмундскую Боруссию из Боруссии М в 2012 году. Его контракт со "шмелями" действителен до лета 2023 года.

Напомним, что ранее Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов.