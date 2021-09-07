ЧМ-2022. Отбор

У немецкого хавбека мышечное повреждение.

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс не сможет помочь своей национальной команде в предстоящем отборочном поединке ЧМ-2022 против Исландии из-за травмы. Об этом сообщает GGFN.

По информации источника, который ссылается на слова главного тренера немецкой сборной Ханса-Дитера Флика, у хавбека мышечное повреждение. Сроки восстановления футболиста неизвестны.

Напомним, Германия возглавляет турнирную таблицу группы J, набрав 12 очков в пяти матчах.

Поединок Исландия — Германия состоится завтра, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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