У футболистов были обнаружены повреждения.
Эрлинг Холанд, Getty Images
25 сентября 2021, 20:20
В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия встречается против Боруссии из Менхенгладбаха.
До поединка стало известно, что нападающий Эрлинг Холанд и полузащитник Марко Ройс не примут участие из-за травмы.
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У Холанда мышечные проблемы. Что касается Ройса, то у него проблемы с коленным суставом. Пока неизвестны сроки восстановления футболистов.
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