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Бавария - Айнтрахт Ф, getty images
04 октября 2021, 01:34
Бавария в рамках поединка седьмого тура чемпионата Германии принимала на своем поле франкфуртский Айнтрахт и уступила со счетом 1:2.
Мюнхенцы забили первыми, но затем умудрились пропустить дважды и остаться без набранных баллов.
Обзор матча:
Бавария — Айнтрахт Ф 1:2
Голы: Горецка, 29 — Хинтереггер, 32, Костич, 83
Бавария: Нойер — Зюле (Забитцер, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис — Горецка, Киммих, Мюллер — Левандовски, Гнабри (Мусиала, 70), Сане (Шупо-Мотинг, 81).
Айнтрахт Ф: Трапп — Туре (да Кошта, 61), Хинтереггер, Ильзанкер, Тута (Хрустич, 84), Чендлер — Соу, Якич, Костич, Линдстрем (Хеуге, 61) — Борре (Ламмерс, 78).
Предупреждения: Дэвис, Упамекано — Хауге