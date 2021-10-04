Германия

Футболист может покинуть Германию.

Вингер немецкого Лейпцига Кристофер Нкунку может покинуть клуб по окончанию сезона.

Агент французского футболиста Пини Захави уже держит связь с представителями топ-клубов. Об этом сообщает Foot Mercato.

Среди них фигурируют мадридский Реал, у которого хорошие отношения с агентом, лондонский Челси и Манчестер Сити.

Отметим, что контракт Нкунку с Лейпцигом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 9 голов в 10 матчах во всех турнирах.

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