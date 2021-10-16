Германия

Хорват заключил четырехлетний договор с мюнхенцами.

Защитник Йосип Станишич подписал новое соглашение с Баварией, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Хорватский футболист поставил подпись под контрактом с мюнхенцами до июня 2025 года.



Станишич присоединился к академии Баварии в январе 2017-го, дебютировав в первой команде в апреле 2021 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных".

В активе Станишича имеется два матча в составе сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, Бавария также договорилась о продлении контракта с вингером Сержем Гнабри.