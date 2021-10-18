Германия

Универсал Баварии прокомментировал факт не включения его в список претендентов за Золотой мяч.

Опубликованный ранее финальный список кандидатов на получение Золотого мяча в качестве приза лучшему футболисту за предыдущий футбольный год вызвал некоторые вопросы у футбольной общественности в плане отдельных кандидатур.

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В частности, организаторы премии совершенно упустили из вида универсала мюнхенской Баварии Йосуа Киммиха на финальном этапе голосования, однако сам игрок при этом, по всей видимости, не особо расстроился от данного факта.

"Я должен признаться, что не видел шорт-лист претендентов на Золотой мяч. Меня там нет? Я совершенно этому не удивлен. Фактически, я ничем не отличаюсь от остальных футболистов, если смотреть на индивидуальные качества.

Куда важнее для меня успехи команды. Я могу сиять только в том случае, если Бавария или сборная Германии побеждает. Как футболист, ты всегда зависишь от команды. Я вполне доволен такой игрой, которую сегодня мне удается демонстрировать, поэтому я не думаю о таких вещах, как Золотой мяч".

Стоит напомнить, что мюнхенская Бавария накануне, при непосредственном участии Йосуа Киммиха, разгромила леверкузенский Байер (5:1).