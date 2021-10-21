Германия

Стали известны финансовые запросы норвежского форварда "шмелей".

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд с большой долей вероятности покинет немецкую команду в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, новому клубу, который захочет приобрести 21-летнего норвежца, придется платить около 30 миллионов фунтов стерлингов в год. Именно такие финансовые запросы от забивного нападающего, который хочет получать более 500 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, за звездой "шмелей" ведут охоту несколько топ-клубов Европы, в том числе МЮ, Манчестер Сити, Челси, Реал, Бавария и ПСЖ.

В конце нынешнего сезоне опция выкупа Холанда будет составлять 75 млн евро, однако за трансфер любому клубу придется заплатить больше из-за трат на посредничество в сделке.

В текущей кампании Холанд провел 10 поединков, в которых забил 13 голов и отдал четыре ассиста.

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