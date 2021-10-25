Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче 9-го тура Бундеслиги Кельн и Байер сыграли вничью со счетом 2:2.

"Фармацевты" вели с преимущество в два мяча к середине первого тайма, когда отличились Патрик Шик и Карим Бельараби, но позволили хозяевам сравнять во второй половине благодаря дублю Модеста.



Кельн — Байер 2:2

Голы: Модест, 63, 82 — Шик, 15, Бельараби, 17

Кельн: Хорн — Шмитц (Шиндлер, 79), Чихос, Килиан, Озджан, Хектор — Кайнц (Тильманн, 79), Дуда (Андерссон, 77), Любичич — Модест, Ут (Шауб, 90).

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Баккер, 46) — Демирбай, Андрих, Виртц (Паласиос, 77) — Бельараби (Адли, 37), Шик (Аларио, 86), Диаби (Тапсоба, 77).

Предупреждения: Ут — Демирбей, Диаби, Андрих