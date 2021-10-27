Германия

Мюнхенский клуб вновь может столкнуться с кадровым голодом на позиции центрального защитника.

Контракт центрального защитника мюнхенской Баварии Никласа Зюле с его нынешним клубом завершается уже следующим летом, однако на данный момент нет совершенно никаких предпосылок к тому, что действующие чемпионы Германии захотят продлевать соглашение со своим исполнителем.

Немецкий футболист ожидает достойных предложений от европейских клубов, но четко отдает предпочтение при выборе представителям английской Премьер-лиги.

Как считают в немецких СМИ, игрок будет согласен даже на трансфер в ближайшее зимнее окно переходов, но в данной ситуации уже Бавария будет находиться в праве отказать ему в уходе.

Дело в том, что руководство мюнхенского клуба усердно старается найти замену для Зюле, однако предполагаемые варианты с переходами Антонио Рюдигера из лондонского Челси и Маттиаса Гинтера из менхенгладбахской Боруссии являются достаточно сложными в реализации даже для немецкого топ-клуба.

Единственной надеждой "Красной машины" при этом остается то, что у обоих данных футболистов действующие соглашения с их командами также подходят к концу летом 2022-го года, однако конкуренция за право их заполучить в свой состав, как ожидается, будет достаточно серьезной.