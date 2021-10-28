Германия

Австриец прокомментировал успех команды в Кубке Германии.

Главный тренер гладбахской Боруссии Ади Хюттер поделился своим мнением о победе над Баварией (5:0) в Кубке Германии.

"Я должен быть невероятно благодарен команде. Мы более чем заслужили эту победу. Мы изучили Баварию, они защищались очень высоко.

Сегодня все сработало. Мы играли очень хорошо и очень быстро. Мы рады добиться этой исторической победы", – приводит слова Хюттера официальный сайт Баварии.