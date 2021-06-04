Италия

Неаполитанский клуб доволен показателями нигерийца.

Наполи намерен продлить на год контракт форварда Виктора Осимхена.

По информации в Twitter Николо Скиры, неаполитанский клуб готов предложить нигерийцу зарплату в пять миллионов евро в год. Действующий контракт нападающего истекает в 2025 году.

Наполи выкупил контракт Осимхена у Лилля за 70 миллионов евро в прошлом году. По итогам минувшего сезона 23-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что с нового сезона Наполи будет тренировать Лучано Спаллетти, который сменил на данном посту Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Спаллетти не будет подписывать много новых игроков для Наполи.