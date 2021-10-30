Германия

Мюнхенский клуб следит за французским форвардом.

Нападающий Нанта Рэндал Коло Муани попал в сферу интересов Баварии, сообщает портал Foot Mercato.

Мюнхенский клуб следит за выступлениями французского форварда и готов начать переговоры с "канарейками". В подписании 22-летнего игрока также заинтересованы Тоттенхэм и Боруссия Менхенгладбах.

В текущем сезоне Муани провел 10 поединков в футболке Нанта, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

В активе нападающего также имеется три матча в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Бавария также проявляет интерес к нападающему Наполи Виктору Осимхену.