Мюнхенский клуб следит за французским форвардом.
Рэндал Коло Муани, Getty Images
30 октября 2021, 14:25
Нападающий Нанта Рэндал Коло Муани попал в сферу интересов Баварии, сообщает портал Foot Mercato.
Мюнхенский клуб следит за выступлениями французского форварда и готов начать переговоры с "канарейками". В подписании 22-летнего игрока также заинтересованы Тоттенхэм и Боруссия Менхенгладбах.
В текущем сезоне Муани провел 10 поединков в футболке Нанта, отличившись двумя голами и тремя ассистами.
В активе нападающего также имеется три матча в составе сборной Франции.
Ранее сообщалось, что Бавария также проявляет интерес к нападающему Наполи Виктору Осимхену.