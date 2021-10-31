Германия

"Фуггеры" минимально уступали в счете, но смогли переловить ход встречи и записать в свой актив три очка.

Завершился поединок десятого тура немецкой Бундеслиги, в котором Аугсбург, пребывающий в зоне вылета, принимал на своем поле Штутгарт.

Несмотря на то, что гости повели в счете уже на 7-й минуте встречи, сохранить минимальное преимущество по итогам двух таймов им так и не удалось.

В дальнейшем, после пропущенного мяча, игроки Аугсбурга четырежды поразили ворота Штутгарта и одержали свою вторую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.

Аугсбург — Штутгарт 4:1

Голы: Оксфорд, 30, Гауэлеу, 52, Нидерлехнер, 72, Финнбогасон, 81

Аугсбург: Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Педерсен (Фрамбергер, 85), Калиджури (Хан, 61), Варгас (Нидерлехнер, 69), Штробль (Груэсо, 61), Майер (Дорш, 69), Финнбогасон, Зекири.

Штутгарт: Бредлов, Кемпф (Мола, 39), Антон, Ито (Штенцель, 67), Соса, Фюрлих (Кулибали, 23), Дидави (Ферстер, 46), Эндо, Мангаля, Климович (Фагир, 67), Аль-Гаддиуи.

Предупреждения: Гауэлеу, Калиджури, Груэсо — Дидави, Кулибали, Аль-Гаддиуи, Форстер