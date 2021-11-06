Германия

Повреждение американского хавбека "шмелей" оказалось серьезнее, чем предполагалось.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джовании Рейна не сможет помочь своей команде в этом году. Об этом рассказал главный тренер "шмелей" Марко Розе.

"Как оказалось, повреждение у Джованни еще серьезнее, чем мы ожидали. Сложно сказать, когда он вернется к тренировкам в общей группе. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к концу года", — приводит слова Розе Goal.com.

В нынешнем сезоне Рейна провел всего лишь пять поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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