Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Действующий чемпион Германии в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги сумел на поле Альянс Арены справиться с Фрайбургом, отправив в ворота соперников по одному мячу в серединах каждого из таймов, однако при этом не сумел добиться "сухой" победы.

Обзор матча:

Бавария — Фрайбург 2:1

Голы: Горецка, 30, Левандовски, 75 — Хаберер, 90+3.

Бавария: Нойер — Дэвис, Люка Эрнандес, Упамекано, Зюле — Горетцка (Толиссо, 71), Киммих, Сане, Мюллер (Мусиала, 71), Коман (Гнабри, 66) — Левандовски

Фрайбург: Флеккен — Шлоттербек, Линхарт, Гульде (Демирович, 80) — Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 73), Кюблер (Сильдийя, 80) — Грифо, Чжон Ву Ен (Шаде, 60), Хелер.