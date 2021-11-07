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Бавария — Фрайбург, Getty Images
07 ноября 2021, 09:51
Действующий чемпион Германии в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги сумел на поле Альянс Арены справиться с Фрайбургом, отправив в ворота соперников по одному мячу в серединах каждого из таймов, однако при этом не сумел добиться "сухой" победы.
Обзор матча:
Бавария — Фрайбург 2:1
Голы: Горецка, 30, Левандовски, 75 — Хаберер, 90+3.
Бавария: Нойер — Дэвис, Люка Эрнандес, Упамекано, Зюле — Горетцка (Толиссо, 71), Киммих, Сане, Мюллер (Мусиала, 71), Коман (Гнабри, 66) — Левандовски
Фрайбург: Флеккен — Шлоттербек, Линхарт, Гульде (Демирович, 80) — Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 73), Кюблер (Сильдийя, 80) — Грифо, Чжон Ву Ен (Шаде, 60), Хелер.