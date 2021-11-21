Предлагаем вашему вниманию обзор поединка первенства Германии.
Боруссия Д — Штутгарт, Getty Images
21 ноября 2021, 07:16
В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги Боруссия Дортмунд обыграла на своем поле Штутгарт со счетом 2:1.
Голами в составе "шмелей" отличились Дониэлл Мален и Марко Ройс, а единственный гол в составе гостей забил Роберто Массимо.
Боруссия Д — Штутгарт 2:1
Голы: Мален, 56, Ройс, 85 — Массимо, 63
Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Джан, 64) — Витцель, Азар, Брандт (Тиггес, 75), Беллингем — Ройс, Мален.
Штутгарт: Мюллер — Антон, Мавропанос, Ито, Соса — Массимо, Каразор (Нарти, 68), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 71) — Кулибали (Аль-Гаддиуи, 87).
Предупреждения: Кулибали, Антон.