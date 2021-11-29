Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Гройтер Фюрт — Хоффенхайм, Getty Images
29 ноября 2021, 09:30
В 13-м туре немецкой Бундеслиги Хоффенхайм в гостевом поединке устроил незабываемое пиршество из забитых мячей, перестреляв Гройтер Фюрт, который по-прежнему с одним набранным баллом в активе остается худшей командой чемпионата своей страны.
Обзор матча:
Гройтер Фюрт — Хоффенхайм 3:6
Голы: Левелинг, 22, Тилльманн, 46, Хргота,67 — Бебу, 32, 62, 80, Рюттер, 40, 57, Майерхефер, 66 (АГ).
Гройтер Фюрт: Функ — Аста (Барри, 70), Сарпей, Бауэр, Майерхефер — Нильсен (Грисбек, 87), Кристиансен, Тилльманн (Дудзяк, 79) — Левелинг, Абиама (Иттен, 70), Хргота.
Хоффенхайм: Пентке — Акпогума (Крамарич, 57), Пош, Фогт, Раум — Самассеку (Штиллер, 57), Гриллич, Гайгер — Бебу (Нордтвейт, 83), Даббур (Ричардс, 63), Рюттер (Адамян, 83).
Предупреждение: Кристиансен, 49.