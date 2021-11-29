France Football впервые вручил такую награду.
Роберт Левандовски, Getty Images
29 ноября 2021, 22:18
Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски получил новую награду от авторитетного журнала France Football.
С этого года France Football будет ее вручать футболисту, который забил наибольшее количество голов за клуб и сборную в календарном году.
33-летний поляк стал лучшим нападающим года, забив 64 мяча, тогда как второе место занял Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия) — 42, а третье — Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина) — 41.
Ранее сообщалось, что Педри стал лучшим молодым игроком года по версии France Football.