Германия

France Football впервые вручил такую награду.

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски получил новую награду от авторитетного журнала France Football.

С этого года France Football будет ее вручать футболисту, который забил наибольшее количество голов за клуб и сборную в календарном году.

33-летний поляк стал лучшим нападающим года, забив 64 мяча, тогда как второе место занял Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия) — 42, а третье — Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина) — 41.

Ранее сообщалось, что Педри стал лучшим молодым игроком года по версии France Football.