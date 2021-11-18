Германия

Футболист может перезаключить соглашение с клубом.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски может получить новый контракт в клубе.

Его агент Пини Захави намерен встретиться с боссами мюнхенского клуба, чтобы обсудить будущее футболиста.

Встреча должна пройти весной 2022 года. Нынешнее соглашение клуба с футболистом действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету 33-летнего поляка 23 гола и два ассиста в 17 матчах за немецкий клуб во всех турнирах.

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