Соглашение с немецким специалистом будет рассчитано до лета 2024 года.
Доменико Тедеско, Getty Images
08 декабря 2021, 17:53
Бывший главный тренер Шальке и московского Спартака Доменико Тедеско в скором времени возглавит Лейпциг. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Соглашение с 36-летним немцем будет рассчитано до лета 2024 года.
В немецком клубе Тедеско заменит ранее уволенного Джесси Марша, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
После 14 туров Лейпциг набрал 18 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. Вчера "быки" обыграли Манчестер Сити (2:1), благодаря чему команда пробилась в 1/16 финала Лиги Европы.
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