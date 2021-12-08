Германия

Соглашение с немецким специалистом будет рассчитано до лета 2024 года.

Бывший главный тренер Шальке и московского Спартака Доменико Тедеско в скором времени возглавит Лейпциг. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Соглашение с 36-летним немцем будет рассчитано до лета 2024 года.

В немецком клубе Тедеско заменит ранее уволенного Джесси Марша, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

После 14 туров Лейпциг набрал 18 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. Вчера "быки" обыграли Манчестер Сити (2:1), благодаря чему команда пробилась в 1/16 финала Лиги Европы.

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