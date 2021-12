Лейпциг официально объявил о прекращении сотрудничества с Джесси Маршем, который занимал пост главного тренера первой команды.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон из-за неудовлетворительных результатов команды.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



