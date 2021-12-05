Германия

Американский специалист освобожден от контракта в стане "быков".

Лейпциг официально объявил о прекращении сотрудничества с Джесси Маршем, который занимал пост главного тренера первой команды.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон из-за неудовлетворительных результатов команды.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



⚪🔴 #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 5, 2021

Напомним, после 14-ти туров Лейпциг занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 18 набранных очков.

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