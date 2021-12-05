Американский специалист освобожден от контракта в стане "быков".
Джесси Марш, Getty Images
05 декабря 2021, 12:38
Лейпциг официально объявил о прекращении сотрудничества с Джесси Маршем, который занимал пост главного тренера первой команды.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон из-за неудовлетворительных результатов команды.
Напомним, после 14-ти туров Лейпциг занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 18 набранных очков.
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