Лейпциг официально объявил о прекращении сотрудничества с Джесси Маршем, который занимал пост главного тренера первой команды.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, после 14-ти туров Лейпциг занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 18 набранных очков.

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