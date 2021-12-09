Германия

Экс-тренер Шальке будет работать в стане "быков".

РБ Лейпциг подписал соглашение с бывшим главным тренером Шальке Доменико Тедеско, сообщает официальный сайт "быков".

Контракт с 36-летним итальянским тренером подписан до июня 2023 года. Он заменил уволенного Джесси Марша.

Ранее Доменико Тедеско работал в молодежных командах Штутгарта и Хоффенхайма, в Эрцгебирге, Шальке и Спартаке М.

После 14 туров Лейпциг набрал 18 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. Вчера "быки" обыграли Манчестер Сити (2:1), благодаря чему команда пробилась в 1/16 финала Лиги Европы.