Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

Пятнадцатый тур немецкой Бундеслиги открывали Кельн и Аугсбург матчем на Рейн Энерги.

Команды провели довольно равный поединок, однако победу в этом противостоянии одержали именно гости. Подопечные Баумгарта неудачно сыграли во время отскока и позволили Хану забить.

Кельн тут же ринулся в атаку отыгрываться, однако до реальной угрозы воротам дело так и не дошло. Под занавес поединка Дорш воспользовался еще одним отскоком и нанес удар в девятку из разряда тех, которые не берутся.

Кельн — Аугсбург 0:2

Гол: Хан, 72, Дорш, 89

Кельн: Швэбе — Хектор, Чихос, Килиан, Шмитц — Озджан, Кайнц (Шауб, 83), Дуда, Любичич — Модест, Андерссон (Тильман, 83)

Аугсбург: Гикевич — Яго, Оксфорд, Гауэлеу, Гумны — Варгас (Саренрен-Безее, 81), Дорш, Моравек (Педерсен, 58), Калиджури (Йенсен, 58) — Хан (Фрамбергер, 90+3), Грегорич (Кордова, 79)

Предупреждения: Грегорич, Дорш, Килиан, Гауэлеу, Кордова, Озджан.