Германия

Наставник Баварии рассказал о том, почему не захотел работать в мадридском клубе.

Летом 2018-го года, после первого ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского Реала, "королевский" клуб активно искал замену французскому наставнику.

Выбор руководства "сливочных" в один момент упал на тогда еще работавшего в РБ Лейпциг, а сейчас возглавляющего мюнхенскую Баварию, Юлиана Нагельсманна, однако серия переговоров между сторонами завершилась неудачей.

В своем интервью изданию Sports Illustrated немецкий специалист рассказал о причинах собственного отказа в ответ на предложение испанского гранда возглавить основную команду.

"Существует серьезная разница между тем, когда ты берешь шефство над первой командой, когда до этого ты работал на позиции помощника менеджера, поэтому знаешь всех персонажей даже вне поля и тем, когда ты принимаешь незнакомую команду. Нужен период адаптации, но его попросту нет в клубах величины, подобной Реалу.

Банально, как я работал в Хоффенхайме, вы знаете, к кому необходимо обратиться, чтобы на тренировку получить фишки, а если вы захотели овощной суп во второй половине дня, то идете ко знакомому клубному повару, и просите его приготовить.

Где я вижу себя через пять лет? У меня есть надежда, что моим местом работы в тот момент все еще будет Бавария. Не хочу просидеть на тренерской скамье до 70 лет, как это делают многие наставники, но еще пять лет точно буду стараться руководить командой.

Самое главное, что я почерпнул из опыта работы в Хоффенхайме — это то, что не стоит сдаваться даже в сложных ситуация, потому что иначе я бы до сих пор тренировал команду U-19", — заключил немецкий специалист.

Ближайший матч мюнхенской Баварии под руководством Нагельсманна состоится 11 декабря, начало в 16:30 по киевскому времени. В соперниках по гостевой игре будет Майнц.