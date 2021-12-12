Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.

Действующий чемпион Германии и лидер турнирной таблицы текущего сезона в пятнадцатом туре немецкой Бундеслиги на своем поле в доминирующем стиле провел поединок против Майнца, однако непосредственно по ходу игры был вынужден отыгрываться после гола, пропущенного в середине первого тайма.

Обзор матча:

Бавария — Майнц 2:1

Голы: Коман, 53, Мусиала, 74 — Онисиво, 22

Бавария: Нойер — Дэвис, Люка Эрнандес (Зюле, 65), Упамекано, Павар — Толиссо (Рока, 65), Мусиала, Сане (Гнабри, 65), Мюллер, Коман — Левандовски

Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Белль — Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюсь, 64), Штах, Баррейро, Видмер — Буркардт (Ингвартсен, 65), Онисиво

Предупреждения: Мусиала, Сане, Эрнандес — Штах, Штогер.