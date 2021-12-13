Германия

Полузащитник Баварии пройдет дополнительное медобследование.

Полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала может больше не сыграть в 2021 году.

У 18-летнего хавбека диагностировали перелом пястной кости. Клуб проведет дополнительное медобследование, по итогам которого будет принято решение о возможном хирургическом вмешательства, сообщает официальный сайт Баварии.

Таким образом, Мусиала может не помочь своей команде в матчах с Вольфсбургом и Штутгартом в рамках Бундеслиги.

В текущем сезоне футболист провел 21 матч за Баварию во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами, а также отдал четыре голевых передачи.