В матче чемпионата Германии против Штутгарта защитник Вольфсбурга Пауло Отавио получил травму колена, которая оказалась серьезной — сообщил официальный сайт "волков".

В ближайшие дни бразильцу сделают операцию, которая потребует длительного восстановления.

27-летний футболист едва успел восстановиться после травмы, полученной 20 октября в матче Лиги чемпионов против РБ Зальцбург.

В нынешнем сезоне Отавио провел 11 матчей во всех турнирах.