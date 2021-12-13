У защитника Вольфсбурга серьезная травма колена.
Пауло Отавио, Getty Images
13 декабря 2021, 22:15
В матче чемпионата Германии против Штутгарта защитник Вольфсбурга Пауло Отавио получил травму колена, которая оказалась серьезной — сообщил официальный сайт "волков".
В ближайшие дни бразильцу сделают операцию, которая потребует длительного восстановления.
27-летний футболист едва успел восстановиться после травмы, полученной 20 октября в матче Лиги чемпионов против РБ Зальцбург.
В нынешнем сезоне Отавио провел 11 матчей во всех турнирах.