Германия

Представляем вашему вниманию подборку лучших мячей из первенства Германии.

В Бундеслиге в минувший уикенд прошли матчи пятнадцатого тура, который подарил много результативных поединков и красивых голов. В целом за уик-энд было забито 25 мячей.

Официальный канал Бундеслиги на YouTube представляет подборку лучших голов, забитых в минувшем туре.

В этот список попали полузащитник Баварии Джамал Мусиала, красиво обыгравший и забивший в ворота Майнца, защитник Боруссии М Рами Бенсебаини, пробивший через себя в ворота Лейпцига, пушечный выстрел защитника Штутгарта Константиноса Мавропаноса в ворота Вольфсбурга, шикарный удар хавбека Айнтрахта Джибриля Соу в ворота Байера, а также невероятный гол в исполнении полузащитника Аугсбурга Никласа Дорша в ворота Кельна.

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