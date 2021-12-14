Германия

Немецкий голкипер может вернуться в Бундеслигу.

Бавария рассматривает вариант подписания голкипера Барселоны Марка-Андре тер Штегена, сообщает El Nacional.

По информации источника, чемпион Германии сделает предложение по футболисту ближайшим летом. Контракт тер Штегена с Барселоной действителен до 2025 года.

Отметим, что позиция вратаря в Баварии на данный момент занята Мануэлем Нойером, соглашение которого действительно до лета 2023 года.

Барселона может согласиться на предложение немецкого клуба из-за бедственного финансового положения.

Напомним, что Манчестер Сити намерен заполучить тер Штегена в обмен на Рахима Стерлинга.