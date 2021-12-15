Германия

Французский форвард получил повреждение в матче против Штутгарта.

Нападающий Баварии Кингсли Коман не сможет помочь своей команде в поединке 17 тура немецкой Бундеслиги против Вольфсбурга. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

25-летний француз получил повреждение в минувшем матче против Штутгарта (5:0). После медицинского обследования у него было диагностировано растяжение подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне Коман провел 17 поединков, в которых он забил пять голов и отдал два ассиста.

Напомним, матч Бавария — Вольфсбург состоится в Мюнхене 17 декабря, начало — в 21:30 по киевскому времени.

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