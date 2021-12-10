В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы венгерский Ференцварош на своем поле одержал минимальную победу над леверкузенским Байером (1:0).

Победителя данного противостояния определил единственный гол в концовке матча в исполнении Лаидуни, которому ассистировал украинский полузащитник Зубков.

Обзор матча:

Ференцварош - Байер 1:0
Гол: Лаидуни, 82

Ференцварош: Дибус — Ковачевич, Ммаэ (Нген, 46), Блажич — Зубков (Чабрая, 88), Лаидуни, Лончар (Вечеи, 81), Сакариассен (Сомалиа, 71), Ботка — Нген, Узуни

Байер: Лунев — Синкгравен, Тапсоба (Та, 46), Коссуну, Рецос — Паласиос (Андрих, 64), Арангис (Фримпонг, 71), Амири, Паулиньо, Белараби (Диаби, 71) — Аларио (Адли, 81)

Предупреждения: Белараби, Лаидуни, Рецос, Коссуну, Блажич.