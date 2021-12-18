Бавария — Вольфсбург 4:0 Видео голов и обзор матча

Подопечные Юлиана Нагельсманна гарантировали себе очередной победный результат, отправив в ворота соперника четыре безответных мячей.
Бавария - Вольфсбург 4:0
Голы: Мюллер, 7, Упамекано, 57, Сане, 59, Левандовски, 88
Бавария: Нойер — Дэвис (Ричардс, 80), Люка Эрнандес (Ньянзу, 80), Упамекано, Павар — Мусиала, Рока (Забитцер, 72), Сане, Мюллер, Гнабри (Сарр, 80) — Левандовски
Вольфсбург: Кастельс — Брукс, Борнаув, Лакруа — Герхардт, Штеффен (Нмеча, 58), Вальдшмидт (Гилавоги, 72), Арнольд, Вранкс, Баку — Вегхорст