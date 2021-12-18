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  • Германия

    18 декабря 2021, 01:47

    Бавария — Вольфсбург 4:0 Видео голов и обзор матча

    Представляем вашему вниманию видео лучших моментов чемпионата Германии.

    Бавария - Вольфсбург, Getty images
    Бавария - Вольфсбург, Getty images 18 декабря 2021, 01:47

    В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария принимала на своем поле Вольфсбург и одержала разгромную победу со счетом 4:0.

    Подопечные Юлиана Нагельсманна гарантировали себе очередной победный результат, отправив в ворота соперника четыре безответных мячей.

    Обзор матча:

    Бавария - Вольфсбург 4:0

    Голы: Мюллер, 7, Упамекано, 57, Сане, 59, Левандовски, 88

    Бавария: Нойер — Дэвис (Ричардс, 80), Люка Эрнандес (Ньянзу, 80), Упамекано, Павар — Мусиала, Рока (Забитцер, 72), Сане, Мюллер, Гнабри (Сарр, 80) — Левандовски

    Вольфсбург: Кастельс — Брукс, Борнаув, Лакруа — Герхардт, Штеффен (Нмеча, 58), Вальдшмидт (Гилавоги, 72), Арнольд, Вранкс, Баку — Вегхорст

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