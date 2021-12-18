Германия

Форвард Баварии побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год.

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария принимала на своем поле Вольфсбург и одержала разгромную победу со счетом 4:0.

В данном противостоянии забитым мячом отметился нападающий Роберт Левандовски, благодаря чему поляк побил рекорд легендарного Герда Мюллера в первенстве Германии по голам за один календарный год (42 гола), который продержался 49 лет.

"Я очень горжусь тем, как провел этот год. Считаю, что я поднялся на новый уровень. Это был неспокойный год, наполненный множеством эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Отлично, что мы можем встретить новый год в хорошей атмосферой".

"Рекорд Герда Мюллера? Я очень счастлив и очень горжусь [что побил рекорд]. Лично для меня это была непростая игра. Вольфсбург не давал много свободного пространства и играл очень оборонительно", — приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, что в 2021 году Роберт Левандовски достиг отметки в 69 голов во всех турнирах — в истории футбола зафиксировано только шесть случаев, когда одному игроку удавалось забить больше за один календарный год.

При этом, уже третий год подряд Роберт является лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах. В 2019 году он забил 48 голов, а годом позднее — 45.