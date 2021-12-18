Германия

Форвард Баварии в 2021 году задрал планку чрезвычайно высоко.

Мюнхенская Бавария домашним разгромом Вольфсбурга в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги (4:0) завершила для себя календарный 2021 год.

Бавария — Вольфсбург 4:0 Видео голов и обзор матча

Один из мячей в данной игре оказался на счету у нападающего "Красной машины" Роберта Левандовски, что позволило ему побить рекорд Герда Мюллера по количеству результативных ударов в немецком национальном первенстве за один год.

При этом, общий показатель забитых голов у польского форварда за этот период достиг отметки в 69 успешных выстрелов, благодаря чему он сравнялся с показателями Криштиану Роналду образца 2013 года.

Впереди Левандовски остались Зико (72 гола / 1979), Пеле (72 / 1965), Ромарио (72 / 2000), Пеле (75 / 1958), Герд Мюллер (85 / 1972), Лионель Месси (91 / 2012).

При этом, уже третий год подряд Роберт является лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах. В 2019 году он забил 48 голов, а годом позднее — 45.

Новый отсчет результативных ударов поляк может начать в следующем матче его клуба, который состоится 9 января на Альянц Арене. Соперник — менхенгладбахская Боруссия.